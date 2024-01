Europee, Salvini: "Non mi candido". Ecco lo "sgambetto" alla premier Meloni

Europee, Salvini esce allo scoperto. Per Bruxelles punta sul generale Vannacci (ma lui prende tempo)

Matteo Salvini esce allo scoperto e mette in difficoltà la premier Giorgia Meloni: "Non mi candido alle Europee, continuerò a fare il ministro". Il leader della Lega - intervenendo a Quarta Repubblica su Rete4 - ha anticipato la discussione che la leader di FdI aveva ipotizzato lo scorso 4 gennaio, quando durante la conferenza stampa annuale non aveva del tutto escluso la possibilità di candidarsi per Fratelli d’Italia alle Europee: "Lo decideremo insieme nel centrodestra – aveva detto la premier – devo assicurarmi che non tolga tempo al mio lavoro da presidente del Consiglio". Quel confronto interno nella maggioranza a questo punto non sarà necessario, sempre se Salvini non torni sui suoi passi.

Il leader della Lega spera però di riuscire a convincere a correre per la Lega il generale Roberto Vannacci, che ha confermato essere ancora tra i suoi obiettivi per le europee. Poco prima da Udine, però, era stato lo stesso generale a mettere in chiaro che l’ultima parola spetta ancora a lui: "Non ho mai detto di essermi candidato, anzi a tutti quelli che mi hanno chiesto se mi sarei candidato ho sempre risposto che continuo a fare il soldato, e se cambierò idea sarò io che lo comunicherò agli organi di informazione, non c’è bisogno che loro precedano questa mia eventuale dichiarazione".