Europee, Tajani stronca Draghi: "Commissione europea? La vedo complicata"

Europee: Tajani, Draghi a Commissione europea "complicato"

Mario Draghi "deve essere candidato da qualcuno, non appartiene a nessuna famiglia politica". Lo ha detto ad Agora' su Rai 3 il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, aggiungendo comunque che l'ipotesi appare "complicata". Tajani rispondeva a una domanda sulla possibilita' che l'ex premier italiano sia il nuovo presidente della Commissione europea. "Il Partito popolare europeo ha candidato Ursula Von der Leyen, poi vedremo cosa accadra'", ha ricordato Tajani.

Europee: Paita, Tajani conferma Ursula. Chi vota noi vota Draghi

"Tajani dice che portare Draghi alla guida dell'Europa e' un'operazione complicata. Lo dice perche' Forza Italia ha gia' deciso di garantire il suo appoggio a Ursula Von der Leyen che si e' distinta per lo scarso coraggio col quale ha guidato l'Unione europea. Se dovesse tornare alla presidenza della Commissione saremmo certi di avere piu' tasse e poca forza per contrastare quei burocrati che stanno tarpando le ali al nostro futuro". Lo dice Raffaella Paita coordinatrice nazionale di Italia Viva e candidata al Parlamento europeo nel collegio Nord Ovest. "Mario Draghi e' l'uomo giusto per il rilancio dell'Europa - prosegue Psita -; siamo riusciti, soli contro tutti, a portarlo alla Presidenza del consiglio in Italia e adesso lavoriamo per ripetere questo miracolo a Bruxelles. Chi vota Stati Uniti d'Europa vota per Draghi. Chi vota per Forza Italia vota per Von der Leyen. Nonostante le parole di Tajani, che non sono certo di buon auspicio, siamo certi di poter riuscire in questa impresa".