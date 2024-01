Europee, Vannacci: "Valuto di candidarmi con la Lega. Ringrazio Salvini"

"Salvini? Non lo sento da tempo..."

"Non sento il ministro Salvini da tempo. Lo ringrazio nuovamente per l'attenzione e confermo che valuterò la proposta di candidatura alle elezioni europee con la Lega. Ma al momento sto facendo il mio lavoro di soldato e mi sto occupando di altro". Così il generale Roberto Vannacci ad Affaritaliani.it dopo la nuova apertura di questa mattina del vicepremier Salvini alla candidatura alle Europee con la Lega.



"Ringrazio per l'attenzione, vuol dire che c'è riconoscenza per le mie idee e mi fa piacere". Quando scioglierà la riserva? "Le elezioni sono a giugno e chiaro che prima di allora comunicherò la mia decisione. Valuto la proposta, ringrazio, ma per ora vado avanti con il mio lavoro", conclude Vannacci.