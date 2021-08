Evasione fiscale, sequestrato quasi mezzo milione di euro al Papeete

Un presunto caso di evasione fiscale coinvolge il noto Papeete di Milano Marittima, nel Ravennate: il gip Corrado Schiaretti, su richiesta della Procura bizantina, ha emesso un decreto di sequestro di 384.676 euro nei confronti di Papeete srl e di 147.142 euro verso la societa' Villapapeete srl.

Questo provvedimento rientra piu' ampiamente in un'attivita' di indagine che vede coinvolti in totale 35 imprenditori romagnoli con un totale di sequestri di circa 2,3 milioni di euro. Tutto questo ricade nell'inchiesta che riguarda la societa' ravennate Mib Service nata nel 2010 per supportare gli imprenditori del turismo nella ricerca di personale e per la consulenza: secondo i magistrati si tratterebbe invece di una sorta di cartiera evoluta attraverso cui le aziende avrebbero potuto emettere fatture relative invece a operazioni ritenute inesistenti allo scopo di evadere le imposte sui redditi e l'iva.