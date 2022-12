Regionali Lombardia, Fabrizio Pregliasco in campo con Majorino. Intervista

Pregliasco: "Ho sempre votato Centrosinistra. Pd e prima Ds e Pds. Ma mai Pci"



Fabrizio Pregliasco, virologo diventato famosissimo per le sue apparizioni in tv nel momento peggiore del Covid, ha rotto gli indugi e si è candidato alle elezioni regionali in Lombardia a sostegno di Pierfrancesco Majorino, candidato del Centrosinistra. "Ho colto una serie di inviti arrivati dalle realtà del Terzo Settore e dai servizi socio-sanitari", spiega ad Affaritaliani.it il direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano. "In questo senso ho accettato questa sfida per il cambiamento in un contesto che è quello del civismo, della società civile che vuole il cambiamento in Lombardia".

Sarà nella lista di Majorino?

"Sì, esatto. Sarò candidato nella sua civica".

In quale circoscrizione?

"E' ancora da definire, probabilmente Milano e provincia".

Lei ha sempre votato Centrosinistra e quindi?

"Pd sì. E prima Ds e Pds".

Quando era giovane votava Partito Comunista quindi?

"No, sono sempre rimasto moderato, progressista e riformista fin da giovane".

La sua compagna, Carolina Pellegrini, è stata assessore ai servizi sociali nell'ultima giunta di Roberto Formigoni. Strano no?

"Diciamo che politicamente parlando siamo separati in casa".

Formigoni vuol dire Comunione e Liberazione...

"La mia compagna non è mai stata organica al mondo di Cl".

Perché non si candida con Letizia Moratti?