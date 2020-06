Fase 3, Speranza: "Nel prossimo Dpcm altri allentamenti". VIDEO

"Non dobbiamo mai perdere la memoria di quello che abbiamo tragicamente vissuto. Ogni scelta deve tenere presente cosa sono stati gli ultimi mesi. Non possiamo, asciugate le lacrime, dimenticare l’incubo che abbiamo vissuto", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo al Senato. "Abbiamo l’obbligo politico e morale - ha aggiunto - di trarre insegnamenti da una lezione senza precedenti. Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza, valorizzare e mettere in condizione di lavorare meglio tutto il personale sanitario e correggere i limiti che l’emergenza ha evidenziato".

"L’Italia in queste settimane è stata protagonista di una forte iniziativa in Europa. Insieme ai miei colleghi di Germania, Francia ed Olanda abbiamo costruito un’alleanza di testa che guiderà l’approvvigionamento del vaccino per tutti i Paesi Europei. Abbiamo scritto alla Presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen affinché l’Europa proceda speditamente in questa partita fondamentale per la salute dei nostri cittadini. Non possiamo essere spettatori di un mercato dove si fronteggiano le grandi superpotenze - ha proseguito - l’Europa, unita ha la forza politica, economica e scientifica, per svolgere un ruolo da protagonista in questa battaglia. Nessuno stato deve essere lasciato indietro. L’unione deve essere in grado di garantire, attraverso un processo equo e trasparente, che tutti possano avere accesso al vaccino. Credo che da parte del Parlamento Italiano, da tutte le forze politiche, debba giungere un forte messaggio affinché il vaccino sia considerato un bene pubblico globale, un diritto di tutti e non un privilegio per pochi".

"Stiamo lavorando a specifiche modalità utili a consentire l’apertura in sicurezza dei centri estivi già autorizzati a partire da 15 giugno. Particolare attenzione deve essere data alle attività relative alla cruciale fascia di età 0-3 anni - ha detto il ministro e sul calcio afferma - "Per quanto riguarda il calcio il 20 ed il 21 giugno riprende il campionato di serie A a porte chiuse, ma siamo già orientati ad autorizzare le semifinali 14 e la finale di Coppa Italia che si disputeranno rispettivamente il 12, il 13 ed il 17 giugno prossimi".

Il governo è al lavoro "per garantire la riapertura in piena sicurezza di tutte le scuole a partire dal mese di settembre. La mia opinione è che questa riapertura rappresenti la priorità assoluta su cui concentrare tutta la nostra attenzione e tutte le nostre risorse. Il diritto all’istruzione dei nostri figli - ha aggiunto - garantito dalla Costituzione, è il fattore essenziale per il futuro del Nostro Paese", ha concluso.