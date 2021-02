Fassina: "Partite Iva, protezionismo, Bce: convergenze tra sinistra e Lega"

"Con la Lega, nei provvedimenti di ristoro dell’ultimo anno e nella Legge di Bilancio abbiamo trovato rilevanti posizioni convergenti sul sostegno alle Partite Iva e ai professionisti", così il deputato di Liberi e Uguali ed economista Stefano Fassina, interpellato da Affartitaliani.it sulle possibili convergenze sul fronte economico fra la sinistra e la Lega, in vista della nascita del governo Draghi.

"Abbiamo posizioni in sintonia sul sistema pensionistico - ha proseguito - Ritengo che possiamo trovare convergenza su misure protezionistiche, anti-dumping sociale e fiscale. Infine, abbiamo orientamenti analoghi sui compiti della Bce, in particolare per aggirare l’iceberg del debito pubblico. Invece, sul sistema fiscale o sulla regolazione del mercato del lavoro siamo agli antipodi", ha concluso Fassina.