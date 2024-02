Fazzolari: "Aprirci in Ue a Le Pen? E' sul tavolo. Auto? In campo strumenti"

Il sottosegretario Fazzolari: "Aprirci in Ue a Le Pen? E' sul tavolo. Automotive? Già in campo strumenti per rafforzare il settore"

Un Fazzolari a tutto tondo, quello ospite del "Caffè della domenica" di Maria Latella a Radio 24. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, infatti, ha spaziato dall'economia alla politica, fino a toccare il caso di cronaca del momento e la protesta degli agricoltori.

Stellantis, Fazzolari: "Dubito che Tavares abbia fatto simili dichiarazioni"

"Si parla con molto interesse di una intervista a Bloomberg in cui l’amministratore delegato Carlos Tavares accusa il governo italiano di aver messo a rischio i posti di lavoro di Stellantis in Italia. Ma io ho chiesto di leggere l’intervista e ho ricevuto solo dei virgolettati all’interno di un articolo. Perciò prima di commentare vorrei saper se l’intervista esiste". "Dubito del fatto che Tavares, persona preparata ed intelligente, possa avere fatto simili dichiarazioni".

Salis, Fazzolari: "Il governo si è attivato a ogni livello"

"E’ difficile sapere quanto tempo ci vorrà affinché vengano concessi i domiciliari a Ilaria Salis. Il governo ungherese non può prendere decisioni che spettano alla magistratura". "Il governo italiano si è attivato ad ogni livello".

Fazzolari: "La mia velina? Lo scandalo è che non la facciano gli altri partiti"

"Mi meraviglio che la cosiddetta velina Fazzolari susciti attenzione, non capisco dove sia lo scandalo. FdI fa ogni giorno una sorta di mattinale, il vero scandalo è che non facciano altrettanto gli altri partiti".

Proteste agricoltori, Fazzolari: "Esenzione Irpef? Abbiamo puntato su altro"

"Al momento non pensiamo di ripristinare l’esenzione Irpef per una parte degli agricoltori. Con l‘ultima legge di bilancio sono state aumentate notevolmente le risorse a favore di agricoltura e agricoltori. Come abbiamo fatto in tutti gli ambiti stiamo ottimizzando le risorse. Questa misura vale poche centinaia di euro l’anno. Vale molto per chi ha ampie distese di terreni agricoli. Abbiamo voluto puntate su altro, per esempio abbiamo confermato lo sgravio sul gasolio agricolo, che è uno dei grandi temi dibattuti in Europa".

Orban, Fazzolari: "Parlare con Le Pen? Dopo le Europee"

"L’ipotesi di allargare la compagine del partito dei conservatori in Europa ad Orban e Le Pen dopo le elezioni è sul tavolo". "Orban era già membro del Parlamento UE ma da qualche tempo è visto come il male assoluto, noi di FdI però non partiamo mai da questo presupposto. Parlare anche con Marine Le Pen? Vedremo dopo le Europee".