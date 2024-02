Stellantis, Francia punta alle nozze con Renault: rischio fabbriche italiane

Stellantis, la Francia punta alle nozze con Renault: fabbriche italiane a rischio

Il governo francese, azionista sia di Stellantis sia di Renault, punterebbe alle nozze tra i due gruppi per consolidare l'industria nazionale, alle prese con una concorrenza sempre più agguerrita da parte dei competitor tedeschi e soprattutto di quelli cinesi. Una fusione, che secondo quanto hanno dichiarato alcune fonti finanziarie al Messaggero, avrebbe anche l'effetto di bloccare o rendere più oneroso un eventuale ingresso dello Stato italiano in Stellantis.

Come riporta il Corriere della Sera, è stato lo stesso ad di Stellantis, Carlos Tavares, ad aver sottolineato la necessità di un consolidamento in Europa in un'intervista a Bloomberg, pur non parlando mai di un'ipotesi di fusione. "Se l’industria automobilistica non si muove, scomparirà sotto l’offensiva dell’industria cinese: io sto solo cercando di capire prima come far sì che la mia azienda abbia successo", ha spiegato Tavares nell'intervista in cui ha indicato le fabbriche di Mirafiori e Pomigliano come gli impianti i cui posti di lavoro sono più a rischio per il "fatto che il governo italiano non sovvenziona l’acquisto di veicoli elettrici". Dichiarazioni che hanno ulteriormente alzato il livello dello scontro con Roma.