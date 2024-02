Stellantis e l'ingresso nello Stato, alt di Barelli (FI): "Estremamente cauti"

Barelli: "Fiat ha avuto forti agevolazioni dallo Stato nel passato e quindi serve massima prudenza"

"Forza Italia è certamente d'accordo sulla tutela dell'occupazione ma noi come partito siamo per le liberalizzazioni e le privatizzazioni. E adesso che cosa facciamo, entriamo nel capitale delle aziende private?". Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervistato da Affaritaliani.it, esprime prudenza sull'ipotesi di un ingresso dello Stato italiano in Stellantis dopo le parole di Carlos Tavares, numero uno della multinazionale franco-italiana.



"Francamente su questa ipotesi siamo estremamente cauti, anche perché Stellantis - nella versione precedente cioè Fiat - ha avuto forti agevolazioni dallo Stato nel passato e quindi serve massima prudenza. Non possiamo andare controcorrente rispetto al processo di privatizzazioni. Siamo favorevoli a un sostegno, concordato con l'Europa ai settori in crisi, ma infilare il Paese nella gestione di aziende private è un’altra cosa. Una possibilità da valutare con molta attenzione e grande cautela", conclude Barelli.