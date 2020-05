Fca, Fassina (LeU):"Il governo ha sbagliato.Elkann utilizzi il suo patrimonio"

"Il Governo ha sbagliato ad approvare una norma che impegna miliardi di euro per preziose garanzie pubbliche per azionisti miliardari residenti in paradisi fiscali Ue, senza prevedere, per la durata di utilizzo della garanzia, né la sospensione dei dividendi, né un limite di decenza alle remunerazione dei manager". Lo afferma ad Affaritaliani.it il deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina sul prestito da 6,3 miliardi di euro chiesto allo Stato da Fca.



"Avevamo proposto 20 volte il salario di un operaio. L’ingiustizia sociale è insopportabile nel quadro di un provvedimento che prevede meno di un miliardo per chi è senza reddito. Perché Elkann e soci non utilizzano il loro ingente patrimonio, accumulato anche grazie all’elusione fiscale, per garantirsi i prestiti? Il Governo, il Pd e Italia Viva avrebbero dovuto approvare i nostri emendamenti. LeU continuerà la battaglia", conclude Fassina.