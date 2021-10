FdI, la fiamma tiene in luce il Duce. Via dal simbolo, proposta alla Meloni

Non sono un conoscitore della destra e neppure della sua cultura. Le mie conoscenze si fermano ad un libro di Furio Jesi, un germanista che a Genova ha finito la sua carriera accademica appena iniziata morendo giovanissimo. Dico questo perché quello che scrivo potrà forse apparire poco più di una boutade.



Giorgia Meloni dopo una inchiesta riguardante un membro del suo partito che aveva rapporti con un esponente del neofascismo ha sospeso quel membro e dichiarato che il suo partito non ha niente a che fare con neofascismo, fascismo, e nostalgici di quel mondo. Preciso che la polemica fascismo/ antifascismo mi fa venire il vomito cerebrale e che al riguardo la penso come Amadeo Bordiga che riteneva l’anti fascismo il peggior prodotto del fascismo. Ma una considerazione merita di essere fatta.

In politica i simboli contano, eccome che contano. Puoi pure dire di non avere niente a che fare con fascismo e neofascismo ma allora perché nel logo del partito mantiene la fiamma che brucia? La fiamma tiene in luce il corpo del Duce, come metafora di una idea che non muore mai. Quell’idea. Quella fiamma era nel simbolo del MSI e se non sbaglio fu tolta dal simbolo di AN, è stata invece Giorgia Meloni a ripristinarla quando ha fondato FdI. Questa mia ricostruzione è giusta o sbagliata?



Se le cose stanno nei termini da me indicati allora perché non togliere quella fiamma una volta per tutte? Eh, ma così si perderebbero i voti dei nostalgici… con questa argomentazione però ci si dà la zappa sui piedi. E poi questi nostalgici e i neofascisti oggi mi sembrano pochi e irrilevanti rispetto ai tanti italiani che voterebbero Giorgia Meloni senza quella fiamma. Intanto i rapporti con neofascisti hanno condizionato il voto amministrativo, forse in vista delle prossime elezioni politiche spegnere quella fiamma non sarebbe una cattiva idea.