FdI non ci sta e replica a Mattarella: “Manganelli colpa della sinistra"

Cortei a Pisa e manganelli, Fdi: "La sinistra spalleggia violenti a causare disordini"

"Fratelli d'Italia difende le regole democratiche di convivenza che si basano sul diritto di manifestare e il dovere di farlo pacificamente e nel rispetto della legge. La sinistra che spalleggia i violenti è la causa dei disordini ai quali abbiamo assistito", così Fratelli d'Italia ha risposto al capo dello Stato Sergio Mattarella che aveva richiamato il ministro degli Interni Piantedosi definendo le manganellate di Pisa agli studenti come “un fallimento”.

La replica del partito di Giorgia Meloni al capo dello Stato non è piaciuta al Partito democratico e alla segretaria Elly Schlein che ha chiesto che la premier “si esprima su quello che è accaduto, con manganelli che hanno colpito duramente gli studenti e le studentesse, con studenti minori bloccati a terra e si esprima sulla gestione dell'ordine pubblico e su un clima di repressione, che abbiamo denunciato già la settimana scorsa in una interrogazione al ministro in aula, e che ha superato nettamente il limite. E mentre salivo qui ho letto una nota di Fratelli d'Italia: sono dichiarazioni gravi e inaccettabil. Sono irresponsabili. Denotano la totale assenza di senso istituzionale di chi oggi governa il Paese e che cerca ogni espediente per non assumersi le proprie responsabilità".