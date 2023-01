FdI triplica la Lega, frena l'autonomia. Meloni punta sull'exploit lombardo

Elezioni regionali Lombardia 2023 e autonomia, Meloni ha detto chiaramente no a un'Italia di serie A e una di serie B

Aspettare le elezioni regionali, soprattutto in Lombardia, per poi lanciare l'affondo finale contro la Lega e l'autonomia regionale differenziata del ministro Roberto Calderoli (che oggi arriva in pre-Cdm). E' il piano di Giorgia Meloni e dei massimi vertici di Fratelli d'Italia che sono certi di stravincere le elezini del 12-13 febbraio, non solo nel Lazio (superando il 30% come lista) ma anche nella Lombardia ex leghista. Il sentiment in FdI è che Attilio Fontana verrà riconfermato Governatore ma con uno stravolgimento dei numeri dei partiti: Fratelli d'Italia si aspetta di triplicare o fare due volte e mezzo il dato della Lega in Lombardia. Una bomba politica che non potrà non avere conseguenze anche a Roma.



A quel punto, spiegano fonti qualificate, stop all'autonomia regionale differenziata, con il testo che andrà rivisto e sistemato, e accelerazione sulla legge per i poteri speciali per Roma Capitale e sulla riforma costituzionale per passare al sistema presidenziale. Meloni (che ha detto chiaramente no a un'Italia di serie A e una di serie B) temporeggia per poi sperare di poter di dire al suo alleato ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture che nella sua regione FdI vale quasi il triplo della Lega e quindi, inevitabilmente, abbassa le arie. Questo è il punto chiave delle Regionali di febbraio. Salvo miracoli il Centrodestra vincerà sia in Lombardia sia nel Lazio ma la vera partita nel governo sono i rapporti di forza nella maggioranza di Centrodestra. FdI potrebbe addirittura valere ben più della somma di Lega e Forza Italia in entrambe le regioni chiamate al voto. E le conseguenze sulle scelte del governo e della maggioranza sarebbero inevitabili.