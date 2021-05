Fedez batte Salvini: 54,8 a 45,2%. Il ddl Zan convince gli italiani

Fedez batte Matteo Salvini. E' il principale risultato del sondaggio realizzato da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Spienza di Roma - per Affaritaliani.it. Con Fedez e a favore del ddl Zan contro l'omofobia il 54,8% degli italiani, con il leader leghista e il Centrodestra il 45,2% del campione.



Il 65% degli italiani, inoltre, pensa che la legge sull'aborto debba diventare più 'morbida', aumentando i mesi per l'interruzione della gravidanza. Solo il 35% del campione chiede invece una legge più restrittiva.



Il 53,2% degli italiani, infine, si dice contrario all'adozione di figli per le coppie omosessuali. Favorevole il 46,8% degli intervistati.