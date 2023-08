Feltri show a La Piazza: "Un consiglio ai poveri? Andate a lavorare"

La Piazza di Affari, Feltri ospite alla kermesse regala una sua "perla"

Alla kermesse di Affari presente anche Vittorio Feltri, giornalista e direttore editoriale di Libero. Ospite durante la prima serata della kermesse, dialogando con il direttore di Affaritaliani Angelo Maria Perrino, Feltri ha sganciato- in collegamento da Milano- una sua nuova "perla". Discutendo su lavoro, futuro del giornalismo e "gavetta" professionale, il giornalista ha colto l'occasione per dare un "personale consiglio" ai "poveri". "Il segreto per diventare ricchi? Andate a lavorare". "Io mi sono arricchito sì, ma ho lavorato tanto: non faccio le vacanze ormai da molti anni", ha dichiarato Feltri a La Piazza.

