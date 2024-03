Fermi tutti: parla la moglie di Draghi, "gli vogliono tutti male"

La moglie di Draghi allo scoperto, su futuro politico del marito e rimpianti

Mario Draghi non parla, ma al suo posto, a svelare che cosa pensa davvero l'ex premier, c'è sua moglie, Maria Serenella Cappello, e le sue sono parole di fuoco. "La politica - riporta Il Foglio - non ama mio marito. I politici lo temono. In Europa lui non ci andrà. Del resto si è già visto in un’occasione come è andata a finire… Non lo manderanno mai. Non lo vogliono". Quella alla signora Draghi è un'intervista "rubata" e la scena si svolge a Milano. Dove attualmente Draghi vive, prenota il ristorante con il nome di Mario Cappello e ordina lo spritz al bar cinese. La signora Draghi era con il cane Enea e con le ciabattine ai piedi: "Ma voi chi siete, qui che ci fate?".

La signora Draghi si rivolge così al giornalista che l'attende sotto casa sua. "Come sapete che io sono…". E poi, da nonna, da mamma, "si avvicini, si faccia guardare", ma "davvero, lei, sta qui sotto da…?". Perchè Draghi è inviso alla politica? Perchè - risponde la signora Drgahi al cronista de Il Foglio - è "un uomo che parla con competenza, non improvvisa. Si prepara. Ma perché anche voi giornalisti lo detestate? Vi metteva paura? Ah, ma lui è fatto così. Non gli piace che si scriva della sua vita. Se fosse per mio marito si dovrebbe parlare e scrivere il meno possibile e con precisione. È severo, certo che lo è. Lo è sempre stato. Vuol dirlo a me? Io ne so qualcosa, sa da quanto? Da 50 anni". Poi rivela il grande cruccio di suo marito: "Sì, sì, il Quirinale".