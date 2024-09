"Per ora nessuna riapertura dei flussi". Migranti, FdI chiude (ma non definitivamente)

Ferro: "Non posso escluderlo in prospettiva"



"Al momento non è previsto un aggiornamento del numero di ingressi ma non posso escluderlo in prospettiva. Il governo Meloni in questa fase è al lavoro per eliminare le problematiche che si sono riscontrate nei passati clickday". Lo afferma ad Affaritaliani.it il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, Fratelli d'Italia, su un eventuale riapertura del decreto flussi per far arrivare in Italia altri lavoratori da Paesi extra-Ue.