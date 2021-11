Fi, Berlusconi, corsa al Quirinale. Ex 5s: "Mi offrono soldi e posti in cda"

Deputato: "Centomila €? Nemmeno un'Olgettina ti è costata così poco"

Silvio Berlusconi continua la sua personale corsa al Quirinale. Il Cavaliere punta a diventare presidente della Repubblica e la conta dei voti è già partita da tempo. “Ci sono 290 deputati e senatori usciti dai gruppi parlamentari originari. In tanti mi sono amici" ha detto lo stesso Berlusconi tratteggiando l’identikit di chi non gli sarebbe ostile. L'obiettivo - si legge sul Fatto Quotidiano - sembra alla portata. Costi quel che costi, pure al rischio di spingere i suoi a farsi avanti per avvicinare le truppe che servono a regalargli ad eterna gloria, la più alta carica, quella di presidente della Repubblica. Come sarebbe successo all ’ex grillino che ci ha fatto un bel resoconto: "Chiedi quello che vuoi, sono a disposizione. Basta una tua parola" si è sentito dire da un collega di Forza Italia che, par di capire, ha recapitato lo stesso messaggio anche ad altri. “Pescano tra i peones, i transfughi, i possibili convertiti”.

Il deputato - prosegue il Fatto - poi passa ai dettagli: “Tanto per non girarci attorno, mi ha parlato di soldi, di una mia candidatura più o meno blindata. O di un posticino in una società anche all'estero”. Un senatore ritenuto tra i peones racconta di un emissario forzista che è andato al sodo: "Ora quanto guadagni? Quanto guadagnavi prima di essere eletto?” E ancora. “Devi pensare al tuo futuro. Davvero uscito da qui pensi di tornare alla vita di prima?”. Altri giurano di non aver ricevuto alcuna offerta. Un deputato campano ha svelato anche delle presunte cifre. "Centomila euro sono sei mesi di stipendio per un parlamentare. E io dovrei prostituirmi per così poco sapendo cosa vale il Quirinale per lui? Sette anni da capo dello Stato e pure del Consiglio superiore della magistratura. Amico bello: manco una Olgettina ti è costata così poco. Berlusconi, se vuoi caccia la grana”.

