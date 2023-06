FI, Berlusconi si affida a suo "papà": Orazio Fascina capolista alle Europee?

FI, Berlusconi e la candidatura del padre della sua compagna

Silvio Berlusconi è stato costretto nuovamente al ricovero al San Raffaele per le sue delicate condizioni di salute. Come sempre al suo fianco c'è la compagna Marta Fascina che non si stacca un attimo dal suo uomo e oltre a lei c'è quello che il leader degli azzurri chiama "papà", il signor Orazio, il padre della sua fidanzata.

Proprio da questo legame sempre più forte tra i due, sarebbe nata - secondo quanto riporta il Corriere della Sera - l'idea di candidarlo alle prossime elezioni Europee con Forza Italia in Campania nel 2024. Non sarebbe una buona notizia per Fulvio Martuscello, l’uomo forte del partito in regione vicino ad Antonio Tajani. Ma l’idea sul tavolo nasce in un momento complicato per il partito.