Fi, Berlusconi: "Voglio la riforma della giustizia e serve la pace fiscale"

Fi, Berlusconi: "Un obiettivo? Flat tax e aliquote più basse per tutti "

Silvio Berlusconi guarda al 2023 con le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere con la maggioranza. Il leader di Forza Italia promuove la legge di Bilancio che sta per essere approvata in extremis dal Parlamento. "Considero questa manovra - spiega Berlusconi a Repubblica - la migliore possibile nelle condizioni date. La gravissima crisi legata ai costi dell’energia e delle materie prime richiedeva una risposta urgente e ci ha costretto a dedicare gran parte delle risorse disponibili per limitare gli effetti dei rincari. Questo per evitare una nuova fase recessiva, di inflazione e di disoccupazione, alla quale molte famiglie e molte imprese non avrebbero potuto resistere". Ma Berlusconi guarda soprattutto ai prossimi provvedimenti, uno in particolare.

"Penso - prosegue il leader di Fi a Repubblica - alla riforma della giustizia, sulla quale il ministro Nordio ha dato indicazioni basate su una solida cultura garantista che è anche la nostra. Penso anche alla riforma burocratica, con l’abolizione del regime delle autorizzazioni preventive, per l’edilizia e per l’avvio delle attività di impresa. Una riforma a costo zero che favorirà gli investimenti e quindi la crescita e la creazione di posti di lavoro. Secondo l’Associazione dei costruttori italiani addirittura un milione in un anno. Quella che rivendico invece è la necessità di una pace fiscale per sanare il passato nelle more di una grande riforma del fisco che abbassi le aliquote per tutti con l’introduzione della flat tax. È un altro dei nostri obiettivi di legislatura".