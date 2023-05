Fi, Cattaneo come Fini: "Che fai mi cacci?". Scoppia la bufera nella chat

Fi, Cattaneo messo sempre più ai margini sbotta: "Non è accettabile"

Duro sfogo di Alessandro Cattaneo nella chat dei parlamentari di Forza Italia. Il testo inviato dall'ex capogruppo contro il nuovo coordinatore lombardo Alessandro Sorte riecheggia i toni del famoso "Che fai, mi cacci?" indirizzato da Gianfranco Fini a Silvio Berlusconi, nel corso della direzione nazionale del Pdl dell'aprile del 2010, che celebrò la loro rottura in diretta tv. "Ho appreso da poco che il coordinatore regionale Sorte ha ritenuto di nominare nuovi commissari lombardi tra cui Pavia", scrive Cattaneo, che era commissario a Pavia. "L’ennesima scelta non condivisa, ma nemmeno discussa cinque minuti davanti a un caffè, l’ennesima scelta dettata solo da motivi personali", lamenta.

"È inaccettabile che nel mezzo di un momento non semplice per il nostro partito si proceda così. Si vuole cacciare le persone? Lo so dica chiaramente!", chiede l'ex capogruppo alla Camera, ora vice coordinatore e responsabile organizzazione territoriale di FI. "Mi vedo quindi costretto - prosegue Cattaneo - a deferire l'onorevole Sorte al collegio dei probiviri per valutare l'avvio del previsto procedimento disciplinare in ragione delle gravi violazioni commesse". Sorte fa parte della nuova catena di comando nel partito di Berlusconi, con Ferrante e Benigni.