Fi, raccolta di firme per sostituire Cattaneo e Ronzulli. Il ciclone Fascina

Forza Italia nella bufera, sono già pronti i sostituti. Ecco i nomi

In Forza Italia è scoppiato il caos, con Berlusconi sempre più defilato è un tutti contro tutti per la futura leadership ed equilibri del partito. Una sorta di sotterraneo fiume in piena in cui si rompono rapporti, se ne creano di nuovi, si siglano e sfasciano alleanze, cadono big, ritornano in auge esclusi, e — alla fin fine — ognuno pensa per sé. La compagna di Berlusconi, Marta Fascina, - si legge sul Corriere della Sera - dopo anni di sodalizio con la potente Licia Ronzulli, su spinta di Marina Berlusconi che sembra aver ripreso a nome della famiglia le redini del partito ridando spazio anche all’opera mediatrice nella coalizione di Gianni Letta (è lui che sta gestendo la delicata partita delle nomine), ha già fatto capire che molte cose cambieranno.

Sembra quindi a un passo il terremoto: i due capigruppo di Senato e Camera, - prosegue il Corriere - la stessa Ronzulli e Alessandro Cattaneo, potrebbero essere defenestrati l'uno dal braccio destro del ministro degli Esteri a Montecitorio Paolo Barelli (oppure da Deborah Bergamini, che pure gode della fiducia generale ad Arcore), l'altra da uno dei favoriti di Fascina, Adriano Paroli, oggi vice capogruppo. Un vero ribaltone: assicurano da Fi che sono addirittura 31 i deputati su 44 ad aver firmato un documento contro Cattaneo, reo — secondo i racconti — di tenere troppo d’occhio gli onorevoli facendoli fotografare o comunque controllare se intrattengono rapporti troppo stretti con l’area dei fedelissimi di Tajani. Più difficile capire la posizione di Ronzulli. Tutti confermano che in effetti il rapporto con chi oggi comanda ad Arcore è ai minimi termini, ma quello con Berlusconi — dicono — è storico e resiste.