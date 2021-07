Finale Italia Inghilterra, arbitro filo inglese... Sospetti e polemiche

L'Uefa ha scelto l'arbitro della finale Italia-Inghilterra: è il fischietto olandese Bjorn Kuipers, classe 1973. Il 48enne dei Paesi Bassi sarà coadiuvato dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, mentre il quarto uomo sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Al Var ci sarà invece il tedesco Bastian Dankert a comporre il quintetto che si occuperà dell'atto finale di Euro 2020 nel teatro di Wembley. Subito le polemiche e i sospetti sui social: perché un arbitro del Centro Europa? Perché un olandese vista la grandissima rivalità sportiva e politica dell'Olanda con l'Italia? Perché non ha scelto un latino, spagnolo o greco? Sui social montano le polemiche...

L'Italia non ha fatto certo i salti di gioia dato che i quattro precedenti con Kuipers recitano: una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Bilancio negativo, dunque, con il fischieto olandese anche se l'unico successo risale al 2014 durante il mondiale in Brasile proprio contro l'Inghilterra, avversaria degli azzurri di Roberto Mancini in finale. Era una partita del Girone D, segnarono Marchisio e Balotelli, in mezzo il pareggio momentaneo di Sturridge.

In campo c'erano Marco Verratti, Salvatore Sirigu, Giorgio Chiellini e Daniele De Rossi che è ora assistente di Roberto Mancini mentre in panchina c'erano Leonardo Bonucci, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. Il ct azzurro era Cesare Prandelli mentre quello degli inglesi era Roy Hodgson. La nazionale dei Tre Leoni perse proprio contro gli azzurri ma poi ottenne due vittorie contro Polonia e Svezia.