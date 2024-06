Fini-Tulliani, nozze finite dopo lo scandalo della casa a Montecarlo. Rumor

Il matrimonio tra Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani sarebbe ormai finito. La conferma arriva dagli amici della coppia

Da tempo si parla di una rottura tra Gianfranco Fini e la moglie Elisabetta Tulliani e oggi la teoria della rottura è stata ulteriormente corroborata dalle indiscrezioni di Dagospia. Il presidente dell'associazione culturale Liberadestra, stando al sito di Roberto D'Agostino, si sarebbe sempre presentato da solo agli inviti dei più cari amici. "Si sono lasciati da un bel po'", afferma una persona molto vicina della coppia.

Al momento non c'è nulla di ufficiale ma è evidente a tutti la distanza tra Fini e Tulliani nell'aula di processo sulla casa di Montecarlo, che sarebbe la causa della rottura. L'avvocatessa è arrivata in aula accompagnato da un amico mentre l'ex leader di Alleanza Nazionale ha evitato lo sguardo della moglie.

La crepa definitiva tra i due potrebbe essere arrivata quanto sostanzialmente Fini accusò la moglie di averlo tradito, agendo alle sue spalle nell'operazione immobiliare che per i giudici si configura nel reato di riciclaggio: "Sono stato ingannato da Giancarlo e dalla sorella Elisabetta che insistettero affinché mettessi in vendita l’immobile. Solo anni dopo ho saputo che il proprietario della casa era Tulliani e ho interrotto i rapporti con lui. Anche il comportamento di Elisabetta mi ha ferito: dagli atti del processo è emerso che lei era comproprietaria e poi appresi anche che il fratello le bonificò una parte di quanto ricavato dalla vendita. Tutti fatti che prima non conoscevo".

In primo grado Fini è stato condannato a 2 anni e 8 mesi mentre la pena per Elisabetta Tulliani è di 5 anni. Il fondatore di AN ha già annunciato che farà appello.