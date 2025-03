Fisco, Osnato (FdI): "Acconto dovuto per i lavoratori dipendenti con altri redditi"

"Questo disallineamento è temporaneo ed evidentemente non strutturale"



"Prima di tutto va sottolineato che, per quanto riguarda l'IRPEF, il problema non riguarda tutti i lavoratori dipendenti, ma solo i lavoratori dipendenti che sono titolari di altri redditi. Per questi ultimi, infatti, visto che nell’ambito della loro dichiarazione concorrono più redditi, è probabile che risulti dovuto l'acconto, che gli stessi dovranno versare sulla base delle aliquote “vecchie” per poi recuperare in futuro le maggiori imposte versate".

Lo precisa ad Affaritaliani.it Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, sulla questione dell'acconto Irpef 2025. "In seconda battuta, questo disallineamento è temporaneo ed evidentemente non strutturale. Si ricorda, infatti, che la riduzione delle aliquote IRPEF in parola è stata resa strutturale solo nella Legge di Bilancio per il 2025, mentre, nel 2024, la misura era temporanea", conclude Osnato.



