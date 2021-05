Fisco, Salvini: "La proposta di Letta? Meglio tassare Amazon"

"E' assurdo che Letta e il Pd continuino a pensare a nuove tasse. E' giusto aiutare i giovani, ma la proposta della Lega è quella di tassare le multinazionali straniere che fanno affari in Italia e non pagano le tasse. Penso, senza fare nomi e cognomi, ad Amazon, 350 miliardi di fatturato, 44 miliardi di ricavi in Europa e pochi spicci di tasse pagate in Italia".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine della visita a un gazebo del Carroccio in via Fauchè a Milano. "Invece di andare a punire con la tassa di successione genitori e nonni per aiutare i figli, facciamo pagare le giuste tasse ai concorrenti che stanno facendo chiudere i negozi italiani", ha aggiunto.

Sul nome del candidato sindaco di Milano del centrodestra, il leader della Lega ha spiegato avere "tante belle idee in testa però le porto al tavolo" convocato per lunedì "sennò qualcuno si offende". "Alle prossime elezioni amministrative ci sono 1.300 comuni al voto e sono quasi tutti chiusi, su Roma e Milano c'è tanta gente a disposizione vedremo di decidere al meglio", ha concluso.