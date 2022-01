Ue, Fitto (Ecr-FdI): "Pronti a incalzare presidenza francese"

"Siamo seriamente preoccupati per il clamoroso ritardo nella presentazione e nell'approvazione degli accordi di partenariato riguardante la programmazione 2021-2027"

“La narrazione degli ultimi tempi ci ha raccontato che lo strumento principale per la ripresa economica è rappresentato dal PNRR, dimenticando il ruolo fondamentale svolto dalle risorse della politica di coesione. Siamo, infatti, seriamente preoccupati per il clamoroso ritardo nella presentazione e nell'approvazione degli accordi di partenariato riguardante la programmazione 2021-2027, che sta impedendo ai nostri territori di ottenere risorse importanti per affrontare le sfide economiche e sociali”. Così il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto, intervenendo in commissione Regi durante lo scambio di opinioni con il ministro della Coesione territoriale e dei rapporti con gli enti locali francese, sulle priorità della presidenza francese dell’Ue.



“Vorremmo che all’interno della discussione che si è aperta sul Patto di stabilità, fosse valutata la nostra proposta che prevede di sottrarre dal calcolo del debito le risorse nazionali previste per il co-finanziamento per garantire il rispetto del principio di addizionalità. Il presidente Macron la scorsa settimana a Strasburgo ha preso un impegno in tal senso, noi vigileremo e incalzeremo su questo la presidenza francese”.