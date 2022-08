Flat tax, come applicarla per il ceto medio e vivere felici e contenti

Flat tax, riusciremo a salvare la classe media? Ai posteri l’ardua sentenza



FLAT TAX: in scienza delle finanze la flat tax (letteralmente in italiano: tassa piatta, calcolata come percentuale costante) è un sistema fiscale, basato su una aliquota fissa, al netto di eventuali deduzioni fiscali o detrazioni. Fonte: Flat tax - wikipedia. Generalmente l’idea della flat tax è quella di poter “far pagare” a tutti le tasse con una percentuale che possiamo definire allettante. La proposta ed il concetto sono buoni, ma c’è un mah …

IRPEF 2022: le nuove aliquote

Scaglioni IRPEF 2022

Aliquota IRPEF 2022 fino a 15.000 euro 23%

da 15.001 fino a 28.000 euro 25%

da 28.000 fino a 50.000 euro 35%

da 50.000 in poi 43%

Ora, parliamo dei contribuenti in Italia. Sono circa 41.200.000 e sapendo che il 44,5% delle dichiarazioni denunciano un reddito inferiore ai 15.000 euro, come si può applicare una flat tax? Se veramente vogliamo che “tutti” paghino le tasse allora, a mio avviso, dobbiamo fare alcune cose. Per esempio la platea di chi dichiara “poco” è ampia (senza contare che c’è un nutrito plotone che dichiara zero euro), mentre chi dichiara redditi superiori ai 100.000 euro sembra siano solo 498.000 persone (1,2%). I negozi di lusso nelle città, piccole e grandi, fanno importanti fatturati, ma scommettiamo che non sono i circa 41,2 ml di persone di cui sopra? Allora che fare? Si può usare la flat tax nonostante questi dati? Penso di si se lo dividiamo in due, in questo modo:

fino a 25.000 euro tassazione al 15%;

2. oltre i 25.001di euro tassazione al 25%.

Perché due aliquote? L’articolo 53 della Costituzione recita: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. A mio avviso con una sola aliquota rischiamo sia incostituzionale. Detto questo mettiamoci anche un paletto ben preciso: con delle aliquote così basse se evadi ti sequestriamo tutto quello che hai e come negli USA vai dentro. Quello che cerco di dire è che dobbiamo salvare il ceto medio, che pare stia sparendo, ma non possiamo negare che anche la persona con grandi disponibilità fa girare l’economia molto velocemente.



Domanda: c’è la copertura? Assolutamente si. Oltre a innescare una circolazione monetaria più pingue e più veloce, abbiamo un aumento dei consumi, che a sua volta si traduce in nuovi posti di lavoro ed in nuove attività; quindi incremento del PIL e anche introiti per le casse dello Stato. Però questa volta mi piacerebbe trovare qualche persona che dedicasse un po’ del suo tempo per fare il calcolo al posto mio e sono sicuro che rimarrà sorpreso dal risultato. Per concludere, se poi vogliamo prendere in considerazione le aziende sarebbe interessante una proposta di tassazione con una tassazione fra il 25 ed il 30% a titolo definitivo d’imposta, in questo caso si avrebbe una dichiarazione degli utili sul modello unico, però senza alcuna tassazione. Domanda: quante saranno le aziende straniere, oltre a quelle italiane, che aderiranno ad una simile proposta? Chiudo con una interrogazione: riusciremo a salvare la classe media? Ai posteri l’ardua sentenza.