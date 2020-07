Fondi Lega, il Gip: il prestanome Sostegni "deve restare in carcere"

Deve restare in carcere Luca Sostegni, presunto prestanome di Michele Scillieri, fermato mercoledì nella vicenda della compravendita a prezzo gonfiato di un immobile a Cormano, nel Milanese, per la Lombardia Film Commission, partecipata della Regione. Lo ha deciso il gip di Milano Giulio Fanales che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare come richiesto dall'aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi. Sostegni è accusato di peculato, estorsione (perchè avrebbe ottenuto soldi in cambio del suo silenzio) e l'inchiesta vede indagati anche 3 commercialisti vicini alla Lega. Da ieri ha iniziato a collaborare coi pm.

Secondo quanto scrive il Gip nell'ordinanza, l'operazione che porto' la Lombardia Film Commission a comprare a prezzo gonfiato un immobile ha "natura sostanzialmente appropriativa, concretizzando di fatto l'impossessamento" da parte dell'allora presidente Alberto Di Rubba, commercialista e ex revisore contabile della Lega, "e dei suoi sodali, del capitale giacente sul conto della fondazione, vincolato alla destinazione pubblicistica e versato alla societa' Immobiliare Andromeda", gestita da Scillieri.

Il 9 giugno Sostegni "spiegava telefonicamente" a Michele Scillieri, suo 'dominus', "come non comprendesse la ragione per la quale" Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, commercialisti vicini alla Lega, "preferissero, per risparmiare 'pochi soldi', fare 'scoperchiare il pentolone, che puo' fargli danni assurdi'".

Quando e' stato fermato dalla Gdf, "all'interno dei bagagli" di Luca Sostegni, presunto prestanome nel caso Lombardia Film Commission, "custoditi" in un hotel a Milano i finanzieri hanno trovato, oltre ai biglietti per bus e aereo con cui voleva scappare in Brasile, "un appunto manoscritto" con su scritto: "25.000 (5.000) - mercoledi' 15 Euro 7.000 - rimanenza 18.000 - a partire dal 20 settembre ogni 20 gg circa". Faceva i conti dei soldi ottenuti e da avere in cambio del suo silenzio. Lo si legge nell'ordinanza del gip di Milano Giulio Fanales.