Fontana lapsus: "Venite a visitare la Lombardia è un paese meraviglioso"

Lapsus di Attilio Fontana: "Venite a visitare la Lombardia è un paese meraviglioso"

"Venite a vedere la Lombardia, è un paese meraviglioso", così il presidente della Regione Lombardia Fontana al Meeting di Rimini. / Youtube Meeting di Rimini

TURISMO: FONTANA "LOMBARDIA BENE ANCHE GRAZIE A PAESI 'VICINI'"

"Da un punto di vista turistico le cose vanno bene" in Lombardia. Lo ha detto oggi pomeriggio il presidente lombardo Attilio FONTANA intervenendo al Meeting di Rimini nel 'panel' "Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibile". "Essere al meeting e sapere che a settembre ci sara' il Salone del Mobile apre il cuore: vuole dire che stiamo andando verso la normalita'", ha sottolineato FONTANA in riferimento alla fiera di portata internazionale che si terra' a Milano. Condividendo le parole pronunciate poco prima dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, presente sul palco insieme ad altri presidenti di Regione, FONTANA ha quindi ribadito che "le cose stanno andando bene", attribuendo l'andamento turistico positivo anche "alla fortunata collocazione geografica della Lombardia che confina con la Svizzera e con l'Austria".

CENTRODESTRA: FONTANA, 'BENE FEDERAZIONE GRUPPI PARLAMENTARI, SERVE COESIONE'

"La federazione dei gruppi parlamentari è positiva: è necessario un centrodestra coeso". E' quanto sottolinea il presidente della Regione Lombardia, Attilio FONTANA, esponente leghista, a margine del suo intervento al Meeting di Rimini. "Sulle modalità per unire il centrodestra - prosegue FONTANA - gli ingegneri istituzionali troveranno la migliore soluzione. Ma questa alleanza politica è l'unica che può portare a quei cambiamenti necessari di cui ha parlato anche il presidente Draghi", conclude il governatore lombardo