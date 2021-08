Formica: "Socialismo del futuro? Civiltà democratica, contro globalizzazione"

Formica: "Socialismo? Civiltà democratica, contro globalizzazione"

Rino Formica, esponente di spicco del partito Socialista nell'era Craxi ed ex ministro di diversi dicasteri, analizza in un'intervista all'Avanti l'evoluzione del socialismo. L'intervista completa sarà nel numero di settembre del giornale.Formica torna a porre ancora con forza il tema di una autocritica (“Nel 93-94 c’è stata una dissociazione di gruppi dirigenti dal socialismo, c’è stato l’antisocialismo tra i socialisti) per elaborare quell’errore che, peraltro non è stato il primo caso di “antisocialismo tra socialisti”. Un precedente storico fu quello dello scontro tra Serrati e Nenni, tra fusionisti e “lealisti” una battaglia in cui l’Avanti! ebbe un ruolo decisivo per non liquefare il Psi nel bolscevismo nascente".

“Le ragioni fondative di questa testata, - prosegue Formica all'Avanti -le ragioni della costruzione del socialismo così come lo si conosce sin dall’inizio dell’800 è una condizione ancora attuale o no?” Altrimenti non ci sarebbe ragione di riprendere non solo il nome della testata, ma anche la grafica del suo nome. L’Avanti! così come torna è il ricordo di una bandiera e di una lotta politica che iniziò nell’800 e che andò assumendo il carattere non solo di indicazione di una prospettiva storica, ma anche di attuazione della lotta necessaria per la modifica degli equilibri politici, economici e sociali per riuscire a realizzazione quella prospettiva storica. Il socialismo del futuro? E' la civiltà dell'internazionalismo democratico, contro la globalizzazione dei forti".