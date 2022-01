Quirinale, Formigoni: "Casini? Con lui solo i giornaloni, ma non ha voti"

Quirinale, Formigoni: "Berlusconi non ha fatto perdere tempo all'Italia"



"Abbiamo la certezza che oggi ci sarà l'eletto, le dico anche il cognome: Bianca". Inizia all'insegna dell'ironia l'intervista di Affaritaliani.it a Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia sul Quirinale. Sembra che la sfida sia tra Draghi e Casini, chi verrà eletto? "Nessuno dei due", afferma Formigoni. "Io continui a vedere Draghi solo nel ruolo di presidente del Consiglio e quindi va confermato Mattarella al Quirinale. L'accoppiata Draghi-Chigi e Mattarella-Quirinale è la soluzione migliore per l'Italia, visto che la vicenda Pnrr è ancora molto complicata".



"Gli europei ci guardano con favore solo se il governo è guidato da Draghi. E' vero che anche da presidente della Repubblica potrebbe dare un occhio al Pnrr, ma se non ci fosse più Draghi a Palazzo Chigi a Bruxelles inizierebbero a storcere il naso. Il presidente del Consiglio è l'ultima possibilità che ha l'Italia di salvarsi con il Pnrr. E, confermando Draghi premier, è scontato che le forze politiche non si dividerebbero nella scelta del Capo dello Stato e chiederebbero al Presidente uscente un sacrificio".

Quanto a Silvio Berlusconi, che solamente sabato ha annunciato il suo ritiro, l'ex presidente della Lombardia difende l'ex premier e numero di Forza Italia. "Ha fatto tanto per il nostro Paese e non ha fatto perdere tempo all'Italia. Anzi, ha fatto guadagnare tempo. Poteva andare alle prime votazioni e tirare avanti per alcuni giorni la sua candidatura, invece quando ha capito che non aveva possibilità si è ritirato nel momento giusto", spiega Formigoni.

Perché non vede Casini presidente della Repubblica? "Tutto il Centrodestra ha detto che non lo vota e imporre a Berlusconi, che ha ideato la coalizione di Centrodestra, Casini mi sembrerebbe uno sgarbo straordinario. Se non lo vota tutto il Cdx, sicuramente mancano anche voti nel Centrosinistra. A favore di Casini ci sono soltanto tutti i giornaloni, ma gli elettori no". A lei piacerebbe l'ex presidente della Camera Capo dello Stato? "Arrivederci", conclude secco Formigoni.





