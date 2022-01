Morto deputato di FI: choc nella politica alla vigilia del voto sul Quirinale

Vincenzo Fasano è morto a 70, deputato di Forza Italia, lottava contro un male incarabile: i grandi elettori per il voto sul Quirinale scendono 1008

A meno di 24 ore dal primo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato muore a 70 anni Vincenzo Fasano deputato di Forza Italia. Da tempo lottava contro un male incurabile. Originario di Salerno, è stato consigliere regionale campano di Alleanza Nazionale dal 1995 al 2000, deputato dal 2001 al 2006 e senatore dal 2008 ad oggi, prima del Pdl e poi, dal 2013, di Forza Italia. A questo punto i grandi elettori che decideranno il prossimo inquilino del Quirinale scendono a 1008. Nel 2018 è stato eletto alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Campania 2-03. Era componente della Commissione attività produttive, commercio e turismo.

Vincenzo Fasano, il cordoglio della politica

Politica e in particolare il gruppo di Forza Italia sotto choc. "Addio Enzo! Se ne e' andato l'amico e compagno di tante battaglie", scrive sui social il coordinatore nazionale di FI⁦ Anonio Tajani. "Forza Italia - continua -piange Enzo Fasano, parlamentare e coordinatore di Salerno. Una preghiera lo accompagni". E' "sgomento" il senatore azzurro Maurizio Gasparri, per "la prematura scomparsa di un amico fraterno". "Uomo leale ed onesto, dedito ad una politica fatta di incontro e di presenza, di pazienza e di amicizia, e' stato sempre al mio fianco in ogni momento e in ogni scelta" aggiunge Gasparri.

