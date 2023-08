Forte dei Marmi e Ceglie Messapica: le vacanze dei politici nell'era Meloni

Da Forte dei Marmi a Ceglie Messapica: le vacanze dei politici italiani

Mentre quelli di Italia Viva vanno al Twiga a cena con Daniela Santanchè, i politici di tutti i partiti si preparano a partire per le vacanze per la prima estate dell'era del governo di Giorgia Meloni. Repubblica passa in rassegna le scelte delle varie figure di governo e opposizione. Partendo proprio dalla premier, che una volta andava in spiaggia a Coccia di Morto ma "ora l’aspettano all’Alpemare di Forte dei Marmi, 500 euro al giorno per una tenda con due lettini".

Come ricorda Repubblica, "Lucio Malan, di Fratelli d’Italia, ha detto che la sinistra radical chic si rifugia a Capalbio. Ma quella Capalbio non esiste più da tempo, è solo uno slogan da usare come una clava: è Forte dei Marmi la nuova Capalbio. All’Ultima spiaggia, lo stabilimento dell’intellighenzia rossa, s’incrociano soltanto vecchie glorie come Giorgio La Malfa e Francesco Rutelli; in paese vi hanno casa Carlo Calenda e Nicola Zingaretti, ma fanno vita ritirata. Un tempo ci venivano Occhetto, Asor Rosa, Scalfari, Andrea Barbato, Claudio Rinaldi".

Giuseppe Conte è invece "un fan di Ceglie Messapica, in Valle d’Itria, il paese della famiglia di Rocco Casalino. E siamo all’altra capitale del melonismo estivo, perché qui, dopo Ferragosto, dovrebbe arrivare Giorgia Meloni. Ospite di una masseria, «non troppo lussuosa», dicono gli amici, si mescola alle processioni della Madonna di Monopoli, gira per sagre, ghiotta di carne alla brace venduta come street food, la sera canta Io Vagabondo al karaoke".

D'altronde sia Conte sia Meloni sono stati varie volte ospiti de La Piazza, la kermesse di Affaritaliani.it condotta dal direttore Angelo Maria Perrino proprio a Ceglie Messapica.

D'altronde, continua Repubblica, "la Puglia ha sostituito Porto Cervo dell’era berlusconiana. È il tempo di Checco Zalone". Altri nomi. "Il presidente di Commissione agricoltura, Luca De Carlo, il capo di Fratelli d’Italia in Veneto, se ne starà nella sua casa a Feltre, dove taglia l’erba, spacca la legna, raccoglie lampioni e fichi. Donzelli andrà in Abruzzo, Giorgetti sul lago di Varese, a pescare, Salvini a Pinzolo".

Sempre secondo Repubblica, la segretaria del Pd, Elly Schlein, non ha ancora deciso dove andare. "C’è l’estate militante, e poi le feste dell’Unità, la sua agenda trabocca di impegni, una scappata dai suoi in Svizzera la farà, e poi al mare: l’anno scorso andò a Marina di Ravenna".