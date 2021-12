Forza Nuova, Fiore e Castellino indagati per terrorismo: "Addestravano No Vax"

Roberto fiore e Giuliano Castellino indagati a Bari per terrorismo: avevano in progetto un nuovo movimento politico-eversivo

I leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, sono indagati per terrorismo nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Bari. Nello specifico, le accuse sono di addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale. E' quanto scrive oggi La Repubblica.

Secondo le indagini - si legge sul quotidiano - , i due avrebbero progettato un piano per per dare vita a un nuovo organismo di matrice politico-eversiva "che comprende ma non si esaurisce in Forza Nuova", in cui si mettono insieme "un movimento storicamente organizzato e politicamente attivo, in grado di avere strutture, personale e risorse finanziarie, appunto Fn", e aggregazioni "politicamente , molto meno o per niente orientate, come la galassia No Vax".

Forza Nuova, Roberto Fiore dal carcere: "Stop manifestazioni fino al riconoscimento della nostra innocenza"

"Nessuna attività, nè azione, nessuna piazza fino a quando non sarà riconosciuta la nostra innocenza. Non intendiamo far criminalizzare la protesta del 9 ottobre nella quale, in relazione ai fatti della Cgil, hanno operato agenti provocatori e infiltrati". Lo dice all'Adnkronos, attraverso il suo avvocato difensore Nicola Trisciuoglio, Roberto Fiore.

Il leader di Forza Nuova, detenuto nel carcere di Poggioreale insieme a Giuliano Castellino e a Luigi Aronica per l'assalto alla sede romana del sindacato Cgil, congela di fatto tutte le attività politiche del movimento di estrema destra, chiamato a non operare più.

"Quanto all'articolo pubblicato questa mattina e che parla di accuse di terrorismo nei miei confronti e in quelli di Giuliano Castellino - dice ancora Fiore - è univoco e sarcastico, trattasi di menzogne e informazioni di una squallida vulgata propagandistica".

"Una lettera aperta del leader di Forza Nuova ai giudici del Tribunale di Roma accompagnerà le istanze di scarcerazione che saranno presentate entro la fine di questa settimana - interviene il legale - e nelle quali sarà rivisto totalmente il reato di devastazione alla luce delle indagini difensive svolte, che comprendono anche prove testimoniali che capovolgeranno gli assunti accusatori".