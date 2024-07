Francia, Mulè (FI): "Non voterei Le Pen. Ma Macron in Europa è stato egoista"

Francia, Gasparri (FI) ad Affaritaliani.it: "Il mio auspicio è che i gollisti tornino forti come un tempo"

"Mi auguro che in Francia ci sia un governo sereno e democratico che rispecchi i valori storici di libertà, ugualità e fraternità". Giorgio Mulè, vice-presidente della Camera di Forza Italia, commenta con Affaritaliani.it l'esito del primo turno delle elezioni legislative francesi che ha visto trionfare la destra del RN di Le Pen e Bardella.

"La destra estrema e radicale non è quella di Forza Italia e non è la mia. Serve una destra moderata che difenda i valori della democrazia e dell'Europa: per questo spero che presto i Reppublicani ritrovino smalto e, soprattutto, voti…". E se fosse un cittadino francese che cosa farebbe al ballottaggio di domenica prossima? "Non potrei votare la destra estrema, ma farei anche fatica con il blocco macroniano visto che in molti collegi i candidati saranno di sinistra. L'auspicio è che anche in Francia ci sia un centrodestra moderato come Forza Italia, personalmente non mi rispecchio nella destra di Le Pen e Bardella".

E se ci fosse un governo del RN guidato da Bardella metterebbe in difficoltà l'Europa? "L'Ue è stata messa in difficoltà molte volte dagli egoismi e dalle piroette anche di Macron. Detto ciò, in quel caso mi augurerei che Bardella facesse certamente gli interessi della Francia ma anche dell'Europa senza isolarsi. Lo rispetterei perché sarebbe il presidente democraticamente eletto, ma proverei a fare molte iniezioni di moderatismo", conclude Mulè.



"Sono i risultati che tutti avevano previsto, non mi hanno meravigliato". Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, commenta con Affaritaliani.it l'esito del primo turno delle elezioni legislative francesi che ha visto trionfare la destra del RN di Le Pen e Bardella. "Vedremo se le forze di sinistra e di Macron riusciranno a unirsi al ballottaggio, le somme non sono mai matematiche. Non sono francese e voto in Italia. Il mio auspicio è che i gollisti tornino forti come un tempo, un centrodestra moderato ed europeo", conclude Gasparri.