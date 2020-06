"Frase Conte inventata, no attriti col Mef".Le fake news dei giornali cartacei

Continuano le fake news dei giornali cartacei che, obbligati dalle gabbie grafiche, inventano le notizie...

La frase attribuita al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte “C’è un pezzo di Stato che rema contro le riforme e contro il governo" - spiegano fonti di Palazzo Chigi - è totalmente inventata e come tale non può essere ritrattata, perché queste parole non sono mai state pronunciate. Così come è totalmente privo di fondamento lo stesso ragionamento che si sta costruendo su questa non notizia, in quanto non appartiene neppure lontanamente alla cultura e al senso dello Stato del Presidente Conte. Allo stesso tempo non c’è alcun attrito né con il ministro Gualtieri e né tra Palazzo Chigi con la struttura del Ministero dell’Economia.