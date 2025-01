Fs, Pd: "Meloni incoerente, ora vende le reti". Interrogazione parlamentare dei Dem

Boccia (Pd): "Ha deciso anche di privatizzare le strutture strategiche"



Continua a far discutere il mondo della politica l'intervista di Affaritaliani.it al vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini nella quale il segretario della Lega ha aperto all'ingresso di privati in Ferrovie dello Stato. Pd e M5S sulle barricate,



"La presidente del consiglio ha serissimi problemi di coerenza: ha deciso anche di privatizzare le strutture strategiche, ieri hanno annunciato che si aprono le ferrovie ai privati, ovvero che si possono vendere le reti". Lo dice il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia, partecipando al convegno "Questione sociale, questione democratica. Le conseguenze politiche dell'impoverimento delle famiglie", in corso al Senato.



Ferrovie: Pd, disagi e disservizi non si risolvono con privatizzazione Fs - “Le difficoltà che vive il settore ferroviario non possono essere, in alcun modo, un alibi per avviare un percorso di privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato italiane per fare cassa, al pari di quanto già tentato con Poste italiane. Le parole del Ministro Salvini che ha dichiarato che “il gruppo Ferrovie dello Stato è pronto ad aprirsi ai privati per fare meglio” devono essere urgentemente chiarite e guardano il problema da una prospettiva distorta e sbagliata. I gravi disagi e disservizi che hanno interessato la rete ferroviaria in questi mesi non si risolvono con una privatizzazione. Quello che davvero serve è la costruzione di percorso e di un piano di rilancio strategico del settore ferroviario incentrato su servizi efficienti e di qualità, con una programmazione a lungo termine delle soluzioni da mettere in campo per fronteggiare i disagi dei cantieri in atto, tenendo conto delle esigenze dei cittadini, nonché del necessario confronto con i sindacati che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori del settore. Il Ministro Salvini dica le intenzioni del Ministero e del Governo sul tema dell'ingresso di privati nel gruppo Fs e in particolare nel percorso di trasformazione societaria di RFI e quali urgenti azioni stanno adottando per consentire il superamento delle disfunzioni che da diversi mesi stanno causando pesanti disservizi al funzionamento del servizio ferroviario. Non è più accettabile assistere a quotidiane interruzioni, cancellazioni e ritardi che incidono sulla quotidianità di migliaia di persone che si spostano con il treno per andare a lavoro a scuola o viaggiare”, così la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera e componente Commissione trasporti Valentina Ghio che ha presentato un’interrogazione alla Camera insieme ai deputati PD Barbagallo, Casu, Bakkali e Morassut.

Fs: Traversi (M5S), non servono privati, serve un altro ministro trasporti - “La storia dell’ingresso dei privati in Fs è uno dei tanti escamotage di distrazione di Salvini per sviare l’attenzione rispetto ai conclamati fallimenti del suo operato da ministro. Anche ieri sulla rete ferroviaria migliaia di passeggeri hanno vissuto una giornata di autentico martirio, e non avendo di meglio da dire, Salvini ha tentato la mossa della disperazione. Il problema è che le sue sono affermazioni gravissime, e noi ci aspettiamo che Meloni venga in aula a confermarci se è vera questa intenzione. Noi siamo convinti che non servano i privati in Ferrovie, ma che serva più urgentemente un altro ministro dei Trasporti per il paese. Speriamo che Meloni se ne renda conto”. Così in una nota il deputato M5s Roberto Traversi.



