Gabrielli choc contro Salvini. "Usa sfintere di un altro". VIDEO

Gabrielli choc contro Salvini. "Usa sfintere di un altro".



Il capo della Polizia attacca Salvini. Franco Gabrielli in un video rubato durante un incontro sindacale usa parole durissime nei confronti dell'ex ministro degli interni che pretende le scuse. Poi precisa: "Polemica strumentale, mai espresso giudizi"

E' lo spezzone di un video girato durante l'inaugurazione della sede romana del Coisp e pubblicato da ilgiornale.it a far diventare pubblico quello che era destinato a rimanere privato, e cioè la spiegazione del perchè il capo della polizia ha dovuto sacrificare alcune strutture delle sezioni speciali nell'ambito della riorganizzazione degli organici della polizia di Stato. Tagli inevitabili - rilevano al Dipartimento di pubblica sicurezza - non essendo arrivate le risorse finanziare per mantenere in piedi presìdi con pochissime unità.

"Lo avevo detto al ministro (...). Non puoi dire 'Le squadre nautiche non si toccano' e poi non cambi la norma. Perché in quel momento ti comporti in un certo modo utilizzando lo sfintere di un altro", uno dei passaggi resi noti insieme ad altri in cui il capo della polizia utilizza espressioni molto colorite e cita Salvini e l'ex sottosegretario leghista Molteni.