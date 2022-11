Gennaio, chi (e quanto) avrà più soldi (e aiuti). Aumenti a... Esclusivo

Manovra, aumenti dal 2023. Ecco per chi



Sarà una Legge di Bilancio da circa 30 miliardi, euro più, euro meno, quella alla quale sta lavorando il ministero dell'Economia insieme a Palazzo Chigi e ad altri dicasteri. La manovra dovrebbe arrivare in Parlamento, in Commissione, probabilmente prima alla Camera, entro la fine di novembre. La premier Giorgia Meloni, anche durante il discorso per la fiducia, ha promesso e assicurato di non commettere più l'errore dei precedenti governi, Draghi incluso, di spedire una Finanziaria alle Camere praticamente blindata e senza consentire il dibattito in Commissione e poi in Aula.

Dei 30 mld, circa 25 verranno dedicati a interventi per combattere il caro-bollette e per fronteggiare l'aumento dei costi energetici e in generale dell'inflazione. L'obiettivo, oltre al sostegno alle imprese, in particolare quelle energivore (ma non solo), dovrebbe aumentare la platea di cittadini e famiglie che possono usufruire dello sconto sulle bollette innalzando la soglia Isee. Allo studio anche la rateizzazione delle bollette di gas e luce.

Per quanto riguarda il taglio del cuneo fiscale - che dovrebbe riguardare per un terzo le aziende e per due terzi i lavoratori dipendenti - si parla di una riduzione di 4/5 mld. Ancora da capire bene le modalità, ma probabilmente la soglia di aiuto maggiore e di taglio più consistente sarà quella dei 35mila euro lordi l'anno, già prevista per i bonus del governo Draghi.

Dalla riforma del reddito di cittadinanza, che resterà solo per gli inabili al lavoro, l'esecutivo conta di risparmiare circa un miliardo di euro l'anno. Altri interventi saranno sulle pensioni, con la riforma per evitare il ritorno della Legge Fornero dal primo gennaio 2023. In tema di previdenza "il cantiere è ancora aperto" e le ipotesi restano Quota 102 o 41, almeno per il 2023 ma con un occhio particolare per i lavori usuranti.

Infine il capitolo rottamazione delle cartelle. Al momento si parla di estinzione fino a 1.000 euro e sconto fino a 3.000, ma la Lega punta a un intervento più incisivo, sia come aiuto a imprese e cittadini sia come ritorno per le casse dello Stato. Interventi in manovra, probabili, per innalzare le pensioni minime, quelle di disabilità e un ritocco anche all'assegno unico (pieno di pasticci ed errori) per aiutare maggiormente soprattutto le famiglie con bambini e ragazzi disabili.