Giambruno e il giallo dei fuori onda: Meloni voleva già scaricarlo. Inside

Meloni lascia Giambruno dopo i fuori onda di Strisca la Notizia

I fuori onda di Andrea Giambruno pubblicati da “Striscia la notizia” sono un giallo. C’è chi si chiede se i video in cui il compagno di Giorgia Meloni (ops, ex compagno) fa il piacione con le colleghe facciano parte di una manovra politica per indebolire la premier. Come si sa, "Striscia la notizia" è un programma di Mediaset, l’emittente della famiglia Berlusconi. E si sa anche che Forza Italia, dopo la morte del suo fondatore, è legata a doppio filo a Marina e Pier Silvio, figli del Cavaliere.

Di sicuro ci sono due elementi: Meloni dopo la messa in onda di quei video ha pubblicamente annunciato la fine del suo rapporto con Giambruno. L'altro elemento che possiamo dare per certo è che Antonio Ricci, autore di "Striscia", è un uomo indipendente che non riceve diktat da nessuno, come confermato ad affaritaliani.it da ambienti vicino al papà del Gabibbo. Un cane sciolto per dirla brutalmente. Difficile pensare che Marina o Pier Silvio abbiano chiamato Ricci per pilotare i fuori onda.

Resta una domanda: osservando il primo fuori onda si nota che dietro alle spalle di Giambruno, nello schermo della trasmissione “Diario del giorno, c’è la foto di quel terribile incidente di Casal Palocco del 14 giugno scorso, dove un bimbo di cinque anni ha perso la vita. Si deduce che quel fuori onda faccia parte di una puntata di giugno, al massimo luglio. Perché esce proprio ora questo fuori onda? Si dirà che "Striscia la notizia" non andava in onda ed era stata sostituita con "Paperissima estate". Ok, ma la nuova stagione di "Striscia" comincia il 25 settembre e il fuori onda di Giambruno viene trasmesso dal programma di Ricci solamente il 18 ottobre, un mese dopo. Perché non farlo subito? Giornalisticamente è una affare enorme. Forse Ricci, in crisi di ascolti, ha tirato fuori la "chicca" che teneva nel cassetto?



Dietro Giambruno la foto dell'incidente di Casal Palacco

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, comunque, Giorgia Meloni era già da tempo scontenta di Andrea Giambruno, ancor prima di diventare Presidente del Consiglio. Lei non aspettava che il momento giusto per scaricarlo. Queste le voci che circolano nei corridoi di Mediaset. Così, per evitare che venisse pregiudicata in piena fase di insediamento al governo, ha preferito aspettare e, magari, provare ad “aggiustare” la loro relazione. Ma così non è stato e davanti alla goccia che ha fatto traboccare il vaso, consolidatasi alla guida di Palazzo Chigi, ha deciso di mettere pubblicamente una pietra sopra la loro storia d’amore.

Nel caso questo scenario dovesse trovare una conferma, rappresenterebbe la “benzina” perfetta per alimentare il fuoco di chi sostiene che Ricci avrebbe fatto un vero e proprio assist alla Meloni rivelando gli atteggiamenti sul posto di lavoro del compagno (“Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”). Affari è in grado di ricostruire tutta la faccenda dei fuori onda di Andrea Giambruno a “Il diario del giorno” e di come “Striscia” sia riuscita a ottenuto quei filmati.

Il programma satirico di Antonio Ricci, “organo” completamente indipendente all’interno di Mediaset, tanto da poter prendere decisioni editoriali “fatali” senza passare dai vertici dell’azienda, è un vero e proprio Grande Fratello all’interno del Biscione.

Attraverso un discorso di basse frequenze, senza entrare troppo nel dettaglio tecnico, "Striscia la Notizia" è in grado, ovviamente con tutte le autorizzazioni, di registrare qualsiasi fuori onda all’interno di tutte le reti Mediaset. Nessuna esclusa. Essenzialmente, "Striscia la notizia" ha occhi e orecchi ovunque e nessuno è "al sicuro".

E dire che un tecnico, come si sente chiaramente in uno dei fuori onda emersi, avvisa un Giambruno in evidente stato di grazia mentre parla di “foursome” e “scopate” dicendogli: “Se ti registra Striscia… poi vedi te!”. All’epoca, Giambruno rispose con il più classico dei: “Ma dai, non è mica l’Agenzia delle Entrate”. No, ma il risultato è stato catastrofico in ogni caso.