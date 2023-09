Premier stanca del compagno gaffeur: Giambruno ha finito tutto il credito

Stupro Palermo, Andrea Giambruno nell'occhio del ciclone: ora bisogna "rigare dritto"

Dopo (l’ennesima) uscita infelice circa l’associazione tra alcool e stupro – riguardo i tragici eventi di Palermo -, Andrea Giambruno ha tutti i riflettori puntati addosso. Anche perché non può più permettersi di sbagliare, non solo per portare in salvo la conduzione del suo “Diario del giorno” dalle grinfie dell’ondata “asfalta-trash” di Piersilvio Berlusconi, ma soprattutto per non recare un danno permanente di immagine alla premier Giorgia Meloni, sua compagna nella vita.

Il primo indizio ad avvalorare lo status di “sorvegliato speciale” – scrive Il Fatto quotidiano – è stata innanzitutto la richiesta fatta al conduttore - trapelata da fonti interne a Mediaset - di tenersi per un po’ “alla larga” dalla stretta attualità. Il giornalista ha colto subito l’antifona e, prontamente, ha virato i temi di discussione verso "lidi meno caldi". Infatti, nella puntata andata in onda all’indomani del “fattaccio” del 29 agosto, si è parlato dei medici di famiglia.

Del resto, riporta Dagospia, che Giambruno non fosse ben accetto in Mediaset lo avevano fatto presagire già i tweet delle colleghe Laura Cannavò e Lella Confalonieri, critici nei confronti delle sue prese di posizione sul negazionismo climatico e contro il ministro tedesco invitato a “restarsene nella Foresta Nera”.