Governo, Giampaolo Rossi si allontana. Pesano le critiche passate a Mattarella

Era dato per fatto ai vertici della Rai, poi improvvisamente le sue quotazioni si sono impennate per un ruolo importante nell'esecutivo, ministero della Cultura o sottosegretario con delega all'editoria. Stiamo parlando di Giampaolo Rossi, 56 anni ed ex membro del cda Rai in quota Fratelli d'Italia nonché consigliere di Giorgia Meloni.



Ma stando alle segrete "cose" che accadono nelle segrete stanze del potere ci sarebbe l'opposizione del Presidente Sergio Mattarella a un ruolo di governo per Rossi a causa di alcune affermazioni passate proprio sul Capo dello Stato, paragonato da Rossi, prima di entrare nel cda Rai, a Dracula e assimilato a un golpista. Ed è così che tornano forti le voci che lo vorrebbero amministratore delegato della tv di Stato. Ma resta ancora tutto aperto.