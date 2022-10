Rai, Tg2 in bilico tra M5s e FI. Maggioni "capa" dei social: tutti i nomi

Rai, aspettando Giorgia Meloni: tutti i nomi

Preoccupazione e malcontento. Sono questi i sentimenti che vanno per la maggiore a viale Mazzini, la sede della Rai nella quale affaritaliani.it ha carpito diverse ghiotte indiscrezioni. Dopo 15 mesi, la Rai a guida Carlo Fuortes s’è scoperta debole, perché l’ad nominato dal premier Mario Draghi a luglio del 2021 ha badato più ai conti che al contenuto. Ma il risultato è che vanno male i conti e pure gli ascolti.

In Rai si riflette la disperazione del Paese che si affida sempre al “salvatore della patria” come è successo con Renzi, Grillo, Salvini e ora con Meloni. E adesso che la leader di Fratelli d’Italia si appresta a diventare Premier, si spera in un cambiamento, come sempre, sussurrano da viale Mazzini. Comunque il Centrodestra in Rai, e in particolare sulle direzioni, ha già cominciato a muoversi da tempo, come ha scritto affaritaliani.it qualche settimana fa.

Ma ora si è fermato tutto. La partita è stata congelata, come spiegano fonti ben qualificate ad affaritaliani.it. Quello che non si è fermato è la girandola di nomi e poltrone. Tra ipotesi e voci di palazzo. Cresce la “suspense” sul direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano (che si è messo in ferie), c'è chi non esclude che riemerga l’ipotesi last minute di un incarico nel governo di Giorgia Meloni, ma Sangiuliano, in ogni caso, è pronto a traslocare al Tg1. Nel Centrodestra c’è chi preferisce tenerlo a viale Mazzini. Con questa seconda ipotesi, la più probabile, Sangiuliano prenderebbe il posto di Monica Maggioni che con i partiti di maggioranza ha ottimi rapporti. E le voci dicono che, finché non si muove lei, non si muove nulla. Il “risiko” partirà subito dopo. Sulla Maggioni c’è anche chi dice che potrebbe uscire dalla Rai per assumere un incarico in una grossa azienda, un ruolo di peso in una controllata .

Rai, i progetti di Monica Maggioni