Giorgetti spinge Franco alla Bce, spaccatura Mef-Bankitalia. E Cipollone...

Bce, Giorgetti sfalda le previsioni per il post-Panetta al consiglio direttivo

Franco o Cipollone? Sebbene le previsioni su chi potesse prendere il posto di Fabio Panetta nel Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea sembrassero andare tutte verso la stessa direzione, ora sul tavolo di Giorgia Meloni spunta un nuovo dilemma.

Il nostro Paese, dopo aver presumibilmente “perso” la sfida con la Spagna per la presidenza della Banca Europea degli Investimenti (sembra ormai fatta per la candidata Nadia Calvino), si è concentrata per piazzare un uomo nel Consiglio direttivo della Bce per il post-Panetta. E il nome di quest’uomo, fino a pochi giorni fa, era quello di Piero Cipollone.

A partire da oggi, una nuova questione si è aggiunta alla lista delle preoccupazioni per Giorgia Meloni: la scelta tra Daniele Franco e Piero Cipollone come successore di Fabio Panetta nel Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. Per capire il contesto di questa situazione, dobbiamo tornare indietro e ricordare che due giorni fa, su questo giornale, abbiamo riportato che l'Italia ha perso nella competizione diplomatica per la posizione di presidente della Banca Europea degli Investimenti.