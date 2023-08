"Crosetto ha fatto bene a dissociarsi". Vannacci, la Lega esce allo scoperto

"Penso che abbia fatto bene a dissociarsi in quanto il Ministro della Difesa rappresenta tutto l’esercito italiano"

"Non lo so perché non conosco le regole nell’esercito riguardanti certe dichiarazioni. Penso però che abbia fatto bene a dissociarsi in quanto il Ministro della Difesa rappresenta tutto l’esercito italiano". Con queste parole il vice-presidente del Senato Gianmarco Centinaio, esponente di spicco della Lega, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il ministro Guido Crosetto abbia fatto bene a sollevare dall'incarico il generale Vannacci.



E' la prima volta che la Lega si esprime da quando è esploso il caso ed esce allo scoperto difendendo Crosetto, attaccato invece da molti big di Fratelli d'Italia.