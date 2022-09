Giorgia Meloni festeggia dal parrucchiere. La leader di FdI ha un nuovo taglio

Giorgia Meloni nelle occasioni importanti si rifà sempre il look. Parola al suo stylist

Alla vigilia dei momenti importanti Giorgia Meloni ci dà sempre un taglio e si affida al suo stilyst di fiducia. In occasione delle elezioni, come riporta l'Ansa, la leader di FdI ha ritoccato il suo look e l'artefice della sua nuova immagine è il parrucchiere dei vip Antonio Pruno.

Giorgia Meloni per l'occasione ha scelto un scelto un bob lungo leggermente più corto davanti, così come un biondo più deciso: "Con il silenzio elettorale nel week end Giorgia, che per me è anche un'amica, si è presa una pausa e così mi sono potuto dedicare a lei. Cambia look ogni volta che deve fare una scelta o affrontare un cambiamento nel suo lavoro, del resto per lei sono sempre stato un portafortuna".