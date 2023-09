Giorgio Napolitano si è aggravato: l’ex presidente in condizioni critiche

Giorgio Napolitano in condizioni di salute critiche: il quadro clinico dell'ex presidente della Repubblica

Stanno diventando particolarmente critiche le condizioni di salute del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, 98 anni compiuti il 29 giugno scorso. Da tempo l'ex Capo dello Stato presenta un quadro clinico particolarmente complesso e nelle ultime ore la situazione si sarebbe ulteriormente complicata.

Il 21 maggio del 2022, Napolitano era stato operato all’addome e ricoverato nove giorni all’ospedale romano Spallanzani. Il decorso post operatorio era stato regolare.

Quest'anno, nel giorno del suo compleanno, l'aula del Senato gli aveva reso omaggio con un lungo applauso su iniziativa del presidente Ignazio La Russa. "Proprio quest'anno ricorrono i 70 anni di vita parlamentare di Napolitano, entrò in Parlamento il 25 giugno del 1953", le parole pronunciate in quell'occasione dalla seconda carica dello Stato. La Russa definì Napolitano come "testimone di una politica che si fa cultura e di una cultura politica che si fa istituzione". E ancora: "Il presidente della Repubblica rappresenta la storia e l'Italia nella sua attualità e in tutti gli anni della nostra storia. Grazie e auguri Presidente".