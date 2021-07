Giustizia, Cartabia apre al M5s per il Colle. Ma Fi: "Abolire abuso d'ufficio"

Più garanzie per i processi di mafia e terrorismo: è il punto di equilibrio della mediazione in atto nel Governo sulla riforma del processo penale per andare incontro al Movimento Cinque Stelle. Da parte del premier Mario Draghi e della Guardasigilli Marta Cartabia, che hanno avuto un lungo colloquio a Palazzo Chigi, vi è apertura sull'esclusione dal meccanismo dell'improcedibilità - delineato dagli emendamenti del governo al ddl penale - dei processi per mafia e terrorismo.

Cartabia apre al M5s per puntare al Colle

Un'apertura dettata anche dal desiderio della stessa Cartabia di puntare al Quirinale, secondo quanto scrive la Verità. Andare incontro al M5s, la principale forza del parlamento, potrebbe favorire le ambizioni della Guardasigilli. Gli emendamenti, approvati in Cdm nelle scorse settimane, relativi al nuovo sistema di prescrizione e di improcedibilita' gia' prevedevano, in ogni caso, un trattamento particolare per i reati puniti con l'ergastolo - non soggetti al regime di improcedibilità - come sottolineato dalla ministra anche nel corso del question time alla Camera la scorsa settimana. Inoltre, processi di questo tipo, che in gran parte hanno imputati detenuti, vengono trattati, in base a quanto previsto dall'ordinamento, con priorità.

Forza Italia chiede l'abolizione dell'abuso d'ufficio

Ma l'apertura del governo ai 5 Stelle sui processi per mafia non piace a Forza Italia. Così, in parallelo il centrodestra presenta un ricorso al presidente della Camera Roberto Fico per farsi riammettere gli emendamenti sull’abuso di ufficio, dichiarati inammissibili dal presidente grillino della commissione Mario Perantoni. Il messaggio di Forza Italia, come scrive il Corriere della Sera, è chiaro: se si riapre la riforma per i desideri dei 5s, lo si deve fare anche per i nostri.